Google разрабатывает приложение для перехода с iOS на Android

Компания Google разрабатывает новое приложение для iOS под названием Switch to Android, которое позволит пользователям переносить приложения и данные с iPhone на мобильные устройства на базе Android, об этом сообщает 9to5Google.

В настоящее время при переходе на Android пользователи iOS могут создавать резервные копии контактов, событий календаря и фотографий в облачном хранилище Google Диска. Затем, когда та же учетная запись Google добавляется на новое устройство Android, доступ к контенту осуществляется через соответствующие приложения.

Google пытается упростить миграцию с iOS на Android с помощью нового приложения. В версии 1.0.382048734 инструмента восстановления данных (Data Restore Tool) были обнаружены новые строки кода со ссылкой на созданное Google приложение под названием Switch to Android для iOS:

Step 1: Get the Switch to Android app from the App Store (Скачайте приложение Switch to Android из App Store);

Step 2: Go to your Wi-Fi settings (Зайдите в настройки Wi-Fi);

Step 3: Connect to network ^1 and enter password ^2 (Подключитесь к сети ^1 и введите пароль ^2).

Источник также подтверждает, что Switch to Android позволит переносить уже установленные приложения: «Для передачи приложений, SMS-сообщений и контактов введите пароль iTunes». Разумеется, будут исключения, например, в случае с платными приложениями, которых нет на Android.

В настоящее время неизвестно, когда Google запустит новое приложение. Оно еще находится в стадии разработки и тестирования.