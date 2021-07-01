01.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеGoogle переходит на новый формат Android-приложений

Google переходит на новый формат Android-приложений

Android-приложений

Компания Google начинает постепенно отказываться от APK-формата для Android-приложений. Заявляется, что с августа 2021 года все новые программы, публикуемые в онлайн-магазине Google Play, должны загружаться в формате Android App Bundle (AAB).

Google представил формат Android App Bundle в мае 2018 года вместе с Android 9. Пакеты AAB изменят способ упаковки и доставки приложений Android. Главные преимущества нового формата — большая скорость сборки и меньший объем файлов. Формат Android App Bundle сделает приложения в среднем на 15% меньше, чем при использовании APK.

По словам Google, на данный момент более миллиона приложений перешли на AAB, в их числе Twitter, Netflix, продукты Adobe и Gameloft. При этом, поддержка APK прекращена не будет.

Более подробно обо всех изменениях можно ознакомиться в блоге Google.

ТЕГИ:
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин»
Новости по теме
Смартфоны
Google Pixel 5a-nın təqdimat tar
Операционные системы
Windows 11 получила функцию дина
События
Азербайджанские школьники завоев