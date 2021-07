Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправится в космос раньше Джеффа Безоса

Глава компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson) заявил, что полетит в космос раньше, чем основатель компании Amazon, владелец Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos).

Как известно, Безос намеревается лично отправиться в космос на собственном корабле New Shepard 20 июля. Вместе с ним в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (участница программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13) и некий человек, который купил себе билет на корабль за 28 млн. долларов в рамках аукциона.

Вероятно, эта новость не устроила Брэнсона, который всегда говорил о том, что станет первым миллиардером, оправившимся в подобное путешествие. Именно поэтому его полет состоится на девять дней раньше главы Безоса — 11 июля. Изначально полет семидесятилетнего Брэнсона на корабле Virgin Galactic VSS Unity не планировался. Тем не менее, миллиардер объявил о желании «получить частный опыт астронавта» вместе с техническими специалистами и двумя пилотами.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021