Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправится в космос раньше Джеффа Безоса

Глава компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson) заявил, что полетит в космос раньше, чем основатель компании Amazon, владелец Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos).

Как известно, Безос намеревается лично отправиться в космос на собственном корабле New Shepard 20 июля. Вместе с ним в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк (участница программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13) и некий человек, который купил себе билет на корабль за 28 млн. долларов в рамках аукциона.

Вероятно, эта новость не устроила Брэнсона, который всегда говорил о том, что станет первым миллиардером, оправившимся в подобное путешествие. Именно поэтому его полет состоится на девять дней раньше главы Безоса — 11 июля. Изначально полет семидесятилетнего Брэнсона на корабле Virgin Galactic VSS Unity не планировался. Тем не менее, миллиардер объявил о желании «получить частный опыт астронавта» вместе с техническими специалистами и двумя пилотами.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

«Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22», — написал бизнесмен.

Экипаж отправится на высоту около 80 км и проведет в космосе около двух часов. На протяжении нескольких минут астронавты окажутся в состоянии невесомости.

Unity, предназначенный для доставки в космос до шести пассажиров и двух пилотов, тестировался 22 раза. До того, как Virgin Galactic выполнит первую коммерческую миссию, проведут еще три тестовых полета, включая тест с участием Брэнсона. Места в следующих кораблях уже забронировали 600 человек, каждый билет будет стоить порядка 250 тыс. долларов.

Virgin Galactic и Blue Origin — частные компании в сфере космического туризма, поэтому их соперничество естественно и ожидаемо. Объединяет компании и то, что у их истоков находятся миллиардеры, которые имеют необходимые средства не только на реализацию своих детских мечтаний, но и на конкретные научные разработки, позволяющие дать толчок всей индустрии.