Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон хочет построить отель на Луне

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson) объявил, что хочет построить отель на Луне, сообщает Dailymail. Он заявил, что строительство отеля на Луне — это то, о чем он «всегда мечтал» и после первого успешного космического полета он с большим воодушевлением смотрит в будущее.

«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или это сделают наши дети, мы еще посмотрим. Но это то, о чем я всегда мечтал. Если бы у меня было время, чтобы сделать это, я бы хотел построить такой отель», — сказал Брэнсон.

Отметим, что 11 июля компания Virgin Galactic успешно запустила свой космический корабль Unity-22 с Ричардом Брэнсоном и еще несколькими астронавтами.

На данное время полет на корабле Virgin Galactic, обеспечивающий до четырех минут в невесомости, стоит 250 тыс. долларов для каждого пассажира. Брэнсон подтвердил, что Илон Маск забронировал место на один из следующих запусков космического корабля компании. Он добавил, что Virgin Galactic планирует создать больше космических кораблей, которые смогут летать выше и дольше, а стоимость билетов на такие полеты со временем снизится.