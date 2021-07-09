09.07.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиFoxconn ведет переговоры о запуске завода по производству электромобилей в США

Foxconn ведет переговоры о запуске завода по производству электромобилей в США

Foxconn

Тайваньская Foxconn ведет переговоры с властями Висконсина об организации сборки электромобилей в этом штате США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от официальных представителей компании. Foxconn намерена превратится в крупного поставщика компонентов для электромобилей, рассчитывая к середине десятилетия занять до 10% мирового рынка.

В штате Висконсин велось строительство предприятия Foxconn, которое шло очень медленно, а его целевое назначение постоянно менялось. К апрелю этого года было принято решение сократить объем инвестиций в проект до 10 млрд. и изменить целевое назначение предприятия в очередной раз. Руководство Foxconn уже отмечало, что может использовать американскую площадку для сборки электромобилей, либо переориентироваться на предприятие в Мексике. Окончательно решение о выборе местоположения должно быть принято до конца этого года.

Foxconn уже договорилась о сборке электромобилей с компаниями Fisker, Byton и Geely, а также с американским подразделением альянса Stellantis NV, выпускающим автомобили под маркой Chrysler.

ТЕГИ:
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга
Новости по теме
Автомобили
Илон Маск признал переоценку сво
Автомобили
К 2025 году Mazda выпустит 10 ги
Фототехника
Nikon прекратит производство кор