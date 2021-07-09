Foxconn ведет переговоры о запуске завода по производству электромобилей в США

Тайваньская Foxconn ведет переговоры с властями Висконсина об организации сборки электромобилей в этом штате США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от официальных представителей компании. Foxconn намерена превратится в крупного поставщика компонентов для электромобилей, рассчитывая к середине десятилетия занять до 10% мирового рынка.

В штате Висконсин велось строительство предприятия Foxconn, которое шло очень медленно, а его целевое назначение постоянно менялось. К апрелю этого года было принято решение сократить объем инвестиций в проект до 10 млрд. и изменить целевое назначение предприятия в очередной раз. Руководство Foxconn уже отмечало, что может использовать американскую площадку для сборки электромобилей, либо переориентироваться на предприятие в Мексике. Окончательно решение о выборе местоположения должно быть принято до конца этого года.

Foxconn уже договорилась о сборке электромобилей с компаниями Fisker, Byton и Geely, а также с американским подразделением альянса Stellantis NV, выпускающим автомобили под маркой Chrysler.