Facebook собирает команду разработчиков для создания цифровой вселенной Марка Цукерберга

Компания Facebook набирает команду для работы над цифровой вселенной, которая объединит физическую, дополненную (AR) и виртуальную (VR) реальности. Концепция «метавселенной» предполагает создание цифровых миров, в которых пользователи смогут работать, играть и общаться, об этом пишет CNBC.

Команда станет частью отдела по разработкам AR и VR в Facebook (Facebook Reality Labs), рассказал его глава Эндрю Босворт (Andrew Bosworth). По его словам, особенность «метавселенной» — это возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.

На данное время «телепорт» в комнату к другому человеку или виртуальный доступен через smart-дисплей Portal и гарнитуру Oculus. Но для создания «метавселенной» разработчикам придется «выстроить соединительную ткань» между этими пространствами. Это позволит человеку освободиться от физических ограничений и перемещаться из одного пространство в другое так же легко, как он переходит из комнаты в комнату, добавил Босворт.

В интервью The Verge глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сказал, что о «метавселенной» можно думать, как о «воплощенном интернете», где пользователь, вместо того чтобы просматривать контент, является его частью. Превратить Facebook в «метавселенную» Цукерберг рассчитывает ориентировочно в ближайшие пять лет.

«Метавселенная даст возможность не просто наблюдать за событиями, а погружаться в них, — к примеру, можно прямо из дома побывать на 3D-концерте или совершить звонок и при этом видеть голограмму того, с кем вы связываетесь, и самому быть такой голограммой», — сказал Цукерберг.

Технологические компании все чаще обсуждают «метавселенную» в качестве технологии-преемницы смартфонов и мобильного интернета. В качестве примера существующей «метавселенной» игра Roblox.