Facebook добавил в Messenger «звуковые эмодзи»

Команда разработчиков Facebook представила новую функцию для фирменного мессенджера. Она получила название Soundmojis. Теперь пользователи Facebook Messenger смогут не только отправлять друг другу в чатах смайлики, но и сопровождать их небольшими аудиоклипами.

Чтобы получить доступ к новой функции, необходимо коснуться кнопки эмодзи во время диалога в Messenger, нажать на иконку звука справа, а затем выбрать одну из доступных опций. Чтобы услышать сопровождающий смайлик звук, на него необходимо нажать. С помощью кнопки «Отправить» его можно добавить в беседу.

На момент запуска библиотека Soundmoji включает звуковое сопровождение для базовых эмодзи, включая аплодисменты, барабанную дробь, злой смех и т.д. Есть также аудиоклипы от известных артистов, из фильмов и сериалов. Facebook планирует регулярно обновлять список смайлов новыми звуковыми эффектами и клипами.