Epic Games Store запустил масштабную летнюю распродажу
В Epic Games Store началась крупная летняя распродажа. В рамках акции можно приобрести сотни игр по сниженным до 75% ценам, а также бесплатно получить набор «Умение и скин Ellywick» (стоимостью 24 долларов) за вход в Idle Champions of the Forgotten Realms.
Наиболее заметные и недавние релизы:
- Alien: Isolation — (-75%);
- Assassin’s Creed Valhalla — (-33%);
- Crysis Remastered — (-50%);
- Cyberpunk 2077 — (-33%);
- Days Gone — (-20%);
- Death Stranding — (-60%);
- Frostpunk — (-66%);
- Hitman 3 — (-50%);
- Hood: Outlaws & Legends — (-25%);
- Immortals Fenyx Rising — (-55%);
- Iron Harvest — (-75%);
- Red Dead Redemption 2 — (-33%).
С полным перечнем уцененных тайтлов можно ознакомиться по этой ссылке. Летняя распродажа завершится 5 августа.