23.07.2021

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Epic Games Store запустил масштабную летнюю распродажу

Epic Games Store

В Epic Games Store началась крупная летняя распродажа. В рамках акции можно приобрести сотни игр по сниженным до 75% ценам, а также бесплатно получить набор «Умение и скин Ellywick» (стоимостью 24 долларов) за вход в Idle Champions of the Forgotten Realms.

Наиболее заметные и недавние релизы:

  • Alien: Isolation — (-75%);
  • Assassin’s Creed Valhalla — (-33%);
  • Crysis Remastered — (-50%);
  • Cyberpunk 2077 — (-33%);
  • Days Gone — (-20%);
  • Death Stranding — (-60%);
  • Frostpunk — (-66%);
  • Hitman 3 — (-50%);
  • Hood: Outlaws & Legends — (-25%);
  • Immortals Fenyx Rising — (-55%);
  • Iron Harvest — (-75%);
  • Red Dead Redemption 2 — (-33%).

С полным перечнем уцененных тайтлов можно ознакомиться по этой ссылке. Летняя распродажа завершится 5 августа.

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