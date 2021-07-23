Epic Games Store запустил масштабную летнюю распродажу

В Epic Games Store началась крупная летняя распродажа. В рамках акции можно приобрести сотни игр по сниженным до 75% ценам, а также бесплатно получить набор «Умение и скин Ellywick» (стоимостью 24 долларов) за вход в Idle Champions of the Forgotten Realms.

Наиболее заметные и недавние релизы:

Alien: Isolation — (-75%);

Assassin’s Creed Valhalla — (-33%);

Crysis Remastered — (-50%);

Cyberpunk 2077 — (-33%);

Days Gone — (-20%);

Death Stranding — (-60%);

Frostpunk — (-66%);

Hitman 3 — (-50%);

Hood: Outlaws & Legends — (-25%);

Immortals Fenyx Rising — (-55%);

Iron Harvest — (-75%);

Red Dead Redemption 2 — (-33%).

С полным перечнем уцененных тайтлов можно ознакомиться по этой ссылке. Летняя распродажа завершится 5 августа.