Epic Games Store бесплатно отдает The Spectrum Retreat

В Epic Games Store проходит раздача футуристической головоломки The Spectrum Retreat. Игра отправляет игроков в недалекое будущее. Герой по имени Алекс просыпается в уютном, но странном отеле The Penrose, полном загадок. Исследуя здание, Алекс обнаруживает, что в нем практически никого нет — и не может из него выбраться.

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Игру можно забрать в Epic Games Store до 8 июля. На следующей неделе бесплатными станут симулятор строительства мостов во вселенной «Ходячих мертвецов» — Bridge Constructor The Walking Dead и стратегия Ironcast.