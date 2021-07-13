13.07.2021

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Epic Games опубликовала первый скриншот технодемо Unreal Engine 5 на Xbox Series X

Epic Games

В преддверии доклада студии The Coalition, которая организует сессию по теме графики в рамках конференции разработчиков игр GDC в этом году, компания Epic Games опубликовала первый скриншот технической демонстрации нового игрового движка Unreal Engine 5 под названием Alpha Point, запущенного на Xbox Series X.

Презентацию на конференции разработчиков игр будут вести технический художественный директор The Coalition Колин Пенти (Colin Penty) и технический директор Кейт Рейнер (Kate Rayner). Будет рассказано о работе новых графических технологий Unreal Engine 5, включая Nanite, Lumen, Megascans и MetaHumans.

Презентация на GDC 2021 начнется 20 июля, в 24:20 по бакинскому времени.

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