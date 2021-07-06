Джефф Безос покинул пост главы Amazon через 27 лет с момента основания компании

Джефф Безос (Jeff Bezos), богатейший человек планеты, основатель и глава Amazon, покинул свой пост в 27-ю годовщину со дня основания компании.

Безос ушел с должности исполнительного директора компании в понедельник, 5 июля. Новым гендиректором гиганта интернет-торговли стал бывший глава подразделения Amazon Web Services Энди Джесси (Andrew Jassy). При этом Безос, оставит 10% акций интернет-магазина и сохранит место в правлении, заняв должность председателя совета директоров компании. В письме к сотрудникам Безос заявил, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но после отставки сможет уделять больше времени благотворительным фондам Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, газете The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin.

О том, что Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора Amazon, стало известно в феврале этого года. Безос основал Amazon как онлайн-магазин книг в 1994 году, в итоге эта компания стала крупнейшим деятелем электронной коммерции в мире, а ее рыночная стоимость уже составляет около 1,8 трлн. долларов.

Отметим, что 20 июля Джефф Безос полетит в космос вместе с младшим братом и 82-летней Уолли Фанк (Wally Funk), участницей программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13.