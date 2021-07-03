DJI Mini SE стоит всего 325 долларов

Компания DJI представила дрон Mini SE, который создан для удовлетворения потребностей пользователей на развивающихся рынках. Устройство обладает неплохими характеристиками при очень привлекательной цене. DJI Mini SE является переработанной версией DJI Mavic Mini. Фактически, Mini SE использует внутренние компоненты DJI Mavic Mini и корпус DJI Mavic Mini 2. DJI Mini SE предлагает дальность полета около 4 км. Он может находиться в воздухе до 30 минут. Дрон позволяет записывать видео в разрешении 2,7К с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Реализована система стабилизации изображения. В устройстве используется датчик изображения оптического формата 1/2,3” разрешением 12 Мр.

Вес дрона составляет всего 249 гр, а размеры в сложенном состоянии равны 140х82 мм. Стоит же DJI Mini SE, который уже поступил в продажу в Малайзии и Бразилии, всего 325 долларов.