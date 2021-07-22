Dell EMC VxRail Upgrade Part 1 (VxVerify sistem sağlık durumu kontrolü)

Bu makalemde Dell EMC VxRail Culuster HCI yapısının güncelleme işleminden önce yapmamız gereken kontrolleri anlatacağım. DELL VxRail HCI-in rakiplerinden öne çıkacak birçok özelliği var. Dell EMC ürünleri sistem yöneticisi dostu olmayı başarıyor. Bu ürünlerin HTML kolay yönetim arayüzü, hataları düzeltmek için öneriler, yapay zeka gibi özellikleri Dell VxRail HCI-yi öne çıkarmaya yeterli. DELL VxRail’in öne çıkan özeliklerinden biri de upgrade işlemidir. Herhangi bir kesinti olmadan sistem güncellemelerini kendiniz istediğiniz zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Kullandığımız sistem yapılarında zamanla unuttuğumuz parolalar, sunucular, bağlı iso-lar, vm-ler üzerindeki snapshot-lar mutlaka vardır. Güncelleme yapmaya karar verdiğimizde VxRail Culuster yapısını kontrol etmek, disk genişletmek için Dell mühendisleri tarafından bize sunulan hazır Python Minion-lar bulunur. Bunları nasıl kullanacağımızı kısa olarak anlatmaya çalışacağım. Aslında sunucu storage ve diğer ürünler üzerinde yapacağımız her bir işlem için Dell Support bize SolVe Online sitesini kullanıma sunmuştur. Aşağıda birakdiğim linki ziyaret ederek yapmak istediğimiz işlemi seçtikten sonra prosedür dokümanını indirip incelemek çok faydalı olacaktır. Önkoşullardan biri VxVerify denetleme aracını çalıştırmaktır. Bu araç, VxRail yükseltmeleri sırasında istenmedik hatalar veya arızalara neden olabilecek sorunları tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır. VxVerify Minion VxRail için çok kullanışlı araçtır. VxVerify VxRail Manager’da çalıştırıldığında, her birine gönderilen komutlarla VxRail NODE denetimlerini gerçekleştirir. ESXi host özel testlerine ek olarak VxVerify, VxRail Manager, VMs, vCSA ve Cluster düzeyinde de kontroller gerçekleştirir.

VxVerify’ın nasıl indirilip çalıştırılacağı hakkında daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.

https://support.emc.com/kb/536801

https://SolVeOnline.emc.com

VxVerify’ı çalıştırmak için ben VxRail version 4.7.515 üzerinde işlem yapacam.

Bu nedenle VxVerify 2.x sürümünü indirerek başlıyoruz. İndirme tamamlandığında zip-den çıkaralım ve redmi.txt açarak içerisinde belirtilen tüm son güncellemeleri ve notları gözden geçirelim. VxVerify’i VxRail Manager’a yüklemeden önce gerekli izinlere sahip dizin oluşturmamız gerekir. /tmp içinde bir vxv dizini oluşturmak ve izinleri ayarlamak için önce VxRail Manager’e SSH ile bağlanalım kullanıcı mystic ve parolanı girelim su komutu ile tekrar parolayı girerek aşağıdaki komutları kullanalım.

#mkdir /tmp/vxv

#chmod 777 /tmp/vxv

#cd /tmp/vxv

winscp’den ‘.pyc’ dosyasını yeni oluşturulan dizine yükleyin.

Dosyayı yükledikten sonra /tmp/vxv/ dizinine gidin ve VxVerify ile ilişkili tüm değişkenleri göstermek için python vxverify_2-10-212.pyc —help komutunu kullanın.

Bu python vxverify_2-10-212.pyc komut dosyasını (1) çalıştırsak VxVerify’ı başlatacaktır ve her Culuster ve NODE-lar için testler yapılacak ve bu süreç 1 dakikaya yakın sürebilir.

Sonuç çıktısında da görüldüğü gibi tüm ESXI HOST ve Cluster testleri başarıyla tamamlanmış. Ayrıca, ‘VC’ no root user/pw kimlik bilgilerinin VxRail Manager veritabanında aldığı hataları (2), ve vCenter tarafında aldığımız hatayı görüyoruz. Bu işlem tamamlandığında vxtii.txt adında bir dosya oluşuyor (3).

Sorunları düzeltmek vCenter root kimlik bilgilerinin eklenmesi için .pyc dosya sonuna resimdeki gibi root user ve password bilgilerini ekleyerek (1) aşağıdaki komutu çaliştıralım. Bu işlemde (2) VCSA sorununu çözmek için testleri tekrar gerçekleştirelim.

Aşağıdaki sonuçlar vCenter sistem durumunda yeşile döndüğünü görüyoruz.

V4.7.301’den önceki sürümlerde, VxRail Manager v7.0.101’e yükseltme yapmak için bu /data/store2 diskte yeterli alan yoktur. VXRAIL_COMPOSITE-7.0.101-xxx_for_4.7.x.zip paketi kullanılabilir alandan daha büyüktür, bu nedenle /data/store2’ye 30 GB ek alan eklemek için /tmp/vxv diznine Python Minion disk_space_expansion.py yükleyerek disk_space_expansion.py -c <vcenter_ip> -u [email protected] -p <password> komut dosyasının çalıştırılması gerekir. Örnek resimler aşağıdadır.

NOT:Disk genişletme işleminden önce tüm hizmet sanal makinelerin (aşağida ismleri var) anlık görüntüsünü alın.

VxRail Manager VM

VMware vCenter Server Appliance VM (if using embedded)

VMware vCenter Server Platform Services Controller VM (if using embedded)

VMware vRealize Log Insight VM (if using VxRail deployed syslog)

ESRS VE VM (if call home is enabled and using VxRail Manager deployed ESRS)

Lab Resim 1

Lab Resim 2

Bizim işlem yaptığımız Cluster VxRail Manager 4.7.5 üstü versiyon olduğu için bizim disk alanı bu işlemler için yeterlidir ve işlem yapmadan devam ediyorum.

VxVerify çalıştırdıktan sonra cd /tmp/vxv içinde birçok dosya oluşur, bunlar sorun giderme amacıyla kullanılabilen .log dosyalarıdır. Aşağıdaki ls komutu ile dosyaları kontrol edebiliriz.

VxRail Culuster-de her bir ESXi Hostlar hakkında ayrıntılı bilgi içeren ve donanıma bakış için cat vxtii.txt çalıştıralım ve birkaç sayfalık çıktıda incelemek isterseniz donanım ve diğer bilgileri ayrıntılı görebiliriz.

Sonuçlar tablosunda her uyarı veya hata için, VxVerify tarafından alınan bir sorunun çözümü için https://support.emc.com/kb/537373 linke göz atalım. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de sarı veya kırmızı olay kodları araştırılana kadar yükseltme işleminde bulunmamaktır.

VxRail versiyon yükseltme işlemini bir başka makalede anlatıyor olacağım.

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer

https://www.linkedin.com/pulse/dell-emc-vxrail-upgrade-part-1-vxverify-sistem-sa%C4%9Fl%C4%B1k-arzimanli/