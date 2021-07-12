DELL EMC VxRail Node RASR Factory Reset Prosedürü

Sizlerle DELL VxRail cihazlarının sıfırlama ve imaj atma işlemini paylaşmak isterim. Eğer ortamınızda bir HCI VxRail mimarisi kullanıyorsanız yeni bir NODE aldığınızda versiyon farkından dolayı veya NODE-larin birinde bir sorun çıktığında sıfırlama işlemi yapmamıza gerek olabiliyor. Bunun için cihazlara RASR imaj atma ve Factory Reset işlemlerini adım adım anlatacağım. Öncelikle https://www.dell.com/support sitesinden cihaza ve versiyona göre RASR iso dosyasını indiriyoruz.

IDRAC portundan cihaza bağlanıyoruz, indirdiğimiz iso dosyasını virtual CD gibi bağlayarak cihazi boot ediyoruz ve bundan sonraki işlemler Factory Reset işlemlerinin adımlari ile aynı. O yüzden Factory Reset işlemi prosedürünü art arda paylaşacağım.

Internal SD modül Değişim hakkında kısa bilgide aşağıdaki resimde paylaşıyorum.

F11 basarak BOOT Manager menusuna geçiyoruz.

Boot Manager ekranında One-shot UEFI Boot Menu seçelim.

Internal SD:RASRTOOL menüsünden sıfırlama prosedürü başlatalım.

Açılan ekranda birkaç işlem var önce Factory Reset işlemini başlatmak için ‘F’ yazalım devam etmek için ‘Yes’ diyelim , sonra üçüncü işlem ‘Disconnected’ yazarak işlemi onaylıyoruz ve bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Bu ekranda ‘Q’ diyerek çıkış yapıyorum işlem başlıyor.

NODE sıfırlanıyor ve aşağıdaki prosedürler bittikten sonra ENTER diyerek yeni kurulum işlemini başlatıyoruz.

‎Yeniden başlatma işlemi ‎‎30-45‎‎ dakika arası sürer, bu yüzden lütfen sabırlı olalım. ‎Kurulum işlemleri tamamlanıyor aşağıdaki ekran karşımıza çıkıyor ENTER yapalım cihaz tekrar yeniden başlıyor.

Bu ekran bizi karşıladığında NODE sıfırlanmış ve tekrar kurulum veya mevcut yapıya eklemek için hazır oluyor. Bu arada ESXI host VMware 60 day Evaluation License moduna geçiyor.

Umarım bu adımları yararlı bulursunuz. Bir sonraki makalemde Vxrail Manager version 7.0 upgrade işlemini paylaşacağım.

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer

https://www.linkedin.com/pulse/dell-emc-vxrail-node-rasr-factory-reset-prosed%C3%BCr%C3%BC-shamistan-arzimanli/