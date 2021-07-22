Clubhouse отказался от системы инвайтов

Clubhouse теперь доступен для регистрации пользователей без специального приглашения. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Основатели голосовой соцсети Пол Дэвисон и Рохан Сет заявили, что «система инвайтов была важной частью ранней истории» и что эта мера позволила контролировать рост Clubhouse и обеспечивала относительно стабильную работу приложения.

«Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым для всех. Каждый человек в мире должен иметь доступ к важным дискуссиям. А лучшие комнаты — это те, где вы встречаетесь с людьми далеко за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили они.

Clubhouse уже вышел из бета-тестирования, открыт для всех желающих и «готов начать свою следующую главу». Сообщается, что в списке ожидания находятся около 10 млн. человек. Их заявки будут одобрять постепенно.

Помимо этого, голосовая соцсеть обновила логотип и новую иконку приложения.