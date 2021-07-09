Цифровые услуги Azercell в Umico!

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell делает цифровые решения более доступными для своих клиентов! Теперь абоненты Azercell могут активировать цифровые услуги Azercell BluTV, SberZvuk, ivi, Bookmate, NNTV через приложение Umico.

Процедура подключения к услугам очень проста. Для этого необходимо загрузить приложение Umico из App Store или Play Store. Затем перейти на страницу Umico «Бонусы» и выбрать раздел «Azercell — Сервисы с кэшбэком».

Посредством приложения можно оформить подписку на цифровые продукты Azercell в виде ежедневных, еженедельных и ежемесячных пакетов. Отметим, что в настоящее время плата за услуги списывается с баланса мобильного номера Azercell.

Чтобы ознакомиться с портфелем цифровых продуктов Azercell, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions.html