Бывшие сотрудники WhatsApp запустили соцсеть HalloApp

Бывшие сотрудники WhatsApp бизнес-директор Нирадж Арора (Neeraj Arora) и технический директор Майкл Донохью (Michael Donohue) объявили о запуске новой социальной сети HalloApp, сообщает ресурс The Verge.

В приложении можно создавать групповые чаты или переписываться лично. Добавить друзей в HalloApp можно только по номеру телефона. Отмечается, что это обеспечивает пользователям соцсети большую приватность.

В приложении есть четыре вкладки: лента сообщений от друзей, групповые чаты, личные переписки и настройки. Посты и групповые чаты не сортируются.

HalloApp — «противоядие от традиционных социальных сетей», написал сооснователь Нирадж Арора в блоге компании:

«Представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что вы видите то, что хотели бы вы, а не то, что решил алгоритм. Представьте, что с вами не обращаются как с продуктом».

Утверждается, что приложение полностью безопасно, а переписка зашифрована таким образом, что прочитать ее не могут даже разработчики.

Создатели HalloApp пообещали, что в нем никогда не будет рекламы. В будущем проект планируется финансировать с помощью платной подписки, пока он работает за счет средств инвесторов. На данный момент приложение доступно для скачивания на iOS и Android.