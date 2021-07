Бывшие разработчики Call of Duty основали студию That’s No Moon

Бывшие разработчики блокбастеров Call of Duty, The Last of Us, Uncharted и других игр объединили усилия для создания новой игровой студии, названной That’s No Moon. Первой игрой студии станет одиночный приключенческий экшен.

Главой компании стал Майкл Мумбауэр (Michael Mumbauer), ранее возглавлявший Visual Arts Services Group (PlayStation). Креативный директор Тейлор Куросаки (Taylor Kurosaki) известен участием в разработке Call of Duty: Modern Warfare, а Джейкоб Минкофф (Jacob Minkoff) участвовал в создании таких игр, как Uncharted 3: Drake’s Deception, The Last of Us, Modern Warfare и Warzone — он стал режиссером новой игры.

На данное время в компании числится около 40 разработчиков, пришедших из нескольких крупных студий. Офисы расположены в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. К 2022 году планируется расширить штат до 100 сотрудников.

That’s No Moon уже получила финансирование в размере 100 млн. долларов от южнокорейского производителя игр Smilegate.