Британец, выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами, придумал новый план его поиска

Британский инженер Джеймс Хауэллс (James Howells) из Ньюпорта, в 2013 году случайно выбросил жесткий диск от старого компьютера, на котором хранилось 7500 биткоинов, что по текущему курсу составляет около 250 млн. долларов.

Он не раз пытался найти устройство, а теперь представил новый план поиска на городской свалке, который займет 12 месяцев и задействует рентгеновские сканирующие устройства и технологии искусственного интеллекта. Об этом 35-летний мужчина рассказал изданию The Sun.

«У нас есть система с конвейерными лентами и рентгеновскими сканерами, которые могут распознавать предметы с аналогичными жесткому диску размерами. Поиск был бы деликатным и безопасным для окружающей среды», — сказал Хауэллс.

Хауэллс добавил, что в течение последних месяцев он «общался с некоторыми из лучших в мире экспертов по восстановлению данных, чтобы убедиться в возможности восстановления данных с жесткого диска». Дорогостоящий поиск поддерживается большим хедж-фондом, который покроет расходы в обмен на некоторую часть биткоинов, которые они могут найти.

Исходя из анализа местности и записей со свалки, жесткий диск находится в квадрате площадью 200 м. среди отходов высотой 15 м. Таким образом, для его извлечения потребуется обработать от 300 до 400 тыс. тонн мусора.

Но городской совет Ньюпорта пока не дал разрешения на «раскопки» свалки, несмотря на «бизнес-план» и предложенную компенсацию в 76 млн. долларов. Власти заявляют, что нет никаких гарантий, что жесткий диск найдется в рабочем состоянии или найдется вообще, а сами раскопки окажут большое воздействие на окружающую среду.