BMW представил электрический скутер CE 04, способный разгоняться до 120 км/час

Немецкий автопроизводитель BMW объявил о запуске серийного производства электроскутера CE 04, который впервые был продемонстрирован в прошлом году. Электроскутер отличается футуристичным дизайном и имеет неплохой запас хода. Компания позиционирует новинку, как повседневное транспортное средство для перемещения в городских условиях.

BMW CE 04 оборудован электрической силовой установкой мощностью 31 кВт (42 л.с.), которая способна разгонять скутер до 120 км/час. Разгон от 0 до 50 км/час занимает всего 2.6 сек. Электрический скутер способен проезжать без подзарядки до 130 км. Такой запас хода обеспечивает батарея на 8,9 кВт·ч, построенная на элементах, которые также используются в аккумуляторах внедорожников BMW iX. Поддерживается быстрая зарядка (до 6.9 кВт) — за 1 час 40 мин. можно полностью подзарядить скутер от зарядной станции уровня 3. При зарядке от обычной розетки (2.3 кВт) – за 4 часа 20 мин.

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На руле имеется TFT-дисплей диагональю 10,25 дюйма со встроенной навигацией и возможностью подключения смартфона. Есть порт USB-C для зарядки гаджетов.

Предусмотрено четыре режима езды: ECO, Rain, Road и Dynamic. Первые три являются стандартными, а динамический режим доступен в качестве опции. В BMW CE 04 установлены 15-дюймовые колесные диски с шинами размером 120/70 R15 67H (передняя) и 160/60 R15 56H (задняя). За безопасность во время движения отвечает система ABS (ABS Pro — опционально). В передней фаре, заднем фонаре и поворотниках используются LED-оптика.

Электроскутер BMW CE 04 поступит в продажу в 2022 году по ориентировочной цене от 12 тыс. долларов.