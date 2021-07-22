Blue Origin продала билетов в космос на 100 млн. долларов в первый же день

Глава Blue Origin Джефф Безос рассказал, что его аэрокосмическая компания продала билетов на будущие туристические поездки в космос на 100 млн. долларов. Миллиардер озвучил цифры после того, как сам совершил космический полет, передает Business Insider.

«Спрос очень, очень высок. Так что мы собираемся продолжать. Нам нужно будет построить больше ускорителей, чтобы летать чаще, и мы будем делать это и работать над другими оперативными вещами», — заявил глава Blue Origin.

Компания официально открыла продажу билетов утром 20 июля, перед полетом миллиардера в космос. Напомним, американский предприниматель совершил полет в космос на корабле New Shepard вместе со своим братом Марком, 82-летней летчицей Уолли Фанк и 18-летним студентом Оливером Дэменом.