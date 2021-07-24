Azercell желает успехов Национальной Олимпийской Команде!

23 июля состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Признанный партнер Национального Олимпийского Комитета и Национальной Олимпийской Команды Азербайджанской Республики ООО «Azercell Telecom» гордится этим сотрудничеством и желает азербайджанским спортcменам успехов на этом важном и грандиозном мероприятии.

Напомним, что 28 февраля 2020 года Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана и ООО «Azercell Telecom» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Азербайджан представлен 44 спортсменами на Летних Олимпийских играх-2020, перенесенных на год из-за пандемии. Все это время, несмотря на тяжелые условия, наши атлеты, проявив настоящую силу духа, продолжали усердно готовиться к соревнованиям, чтобы достойно выступить на мероприятии, находящемся в центре внимания всего мира.