Azercell вновь провел акцию по сдачи крови

27 июля в головном офисе “Azercell Telecom” при организационной поддержке Общественного Объединения Федерации Талассемии Азербайджана, была проведена акция по сдаче крови, с целью помощи детям, страдающим талассемией, гемофилией, а также лейкозом.

В акции, проводимой представители Центрального Банка Крови, приняло участие большое количество сотрудников компании Azercell. Во время процедуры, которая проводилась с использованием профессионального медицинского оборудования, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности доноров и медицинского персонала. Гематологи брали кровь у доноров после тщательного медицинского обследования. Собранная кровь будет направлена детям, зарегистрированным в отделении Центрального Банка Крови Национального Центра Гематологии и Трансфузиологии и нуждающимся в переливании крови.

Цель акции — не только помочь детям, страдающим талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови, но и привлечь внимание общественности к этой социальной проблеме. Так как недостаток донорской крови, вызванный продолжительным карантинным режимом, а также жаркие летние месяцы могут оказать негативное влияние на гематологических пациентов, зависимых от трансфузии крови.

Стоит отметить, что данная акция, проведенная с общим участием сотрудников компании, является уже второй социальной инициативой в данной сфере. Еще в прошлом году, в течение первых месяцев карантинного режима Azercell Telecom провел первую акцию по сдачи крови в своем офисе.