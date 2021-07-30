30.07.2021

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Azercell оказал поддержку своим абонентам в Турции!

Учитывая серьезную ситуацию, сложившуюся в результате лесных пожаров в различных городах Турции, ООО «Azercell Telekom», лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана проявил особое внимание к своим абонентам, находящимся в Турции. Так, для обеспечения бесперебойной связи абонентов с их семьями и близкими на баланс номера каждого абонента, пользующегося услугами роуминга в этой стране, были загружены 10 AZN. Пополнение баланса охватывает всех абонентов как фактурной, так и нефактурной линий.

Отметим, что лесные пожары, начавшиеся три дня назад, уже охватили более 20 провинций Турции, особенно курортные. Есть погибшие и пострадавшие в результате лесных пожаров, которые продолжаются до сих пор.

Компания Azercell выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших в результате этой катастрофы, а также всему братскому турецкому народу, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, предотвращения дальнейшего распространения пожаров и устранения последствий произошедшего.

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