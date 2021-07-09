09.07.2021

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Азербайджанская аэронавигация применяет современные цифровые решения

УВД «Азераэронавигация» (AZANS) при AZAL завершило внедрение новой цифрового решения ATC Data Link для обеспечения передачи данных по системе «земля-воздух».

AZANS стал первым УВД в регионе, который начал применять такие современные цифровые технологии, как D-ATIS, D-VOLMET, DCL и CPDLC, предусмотренные для обеспечения связи (обмена сообщениями) между пилотом и диспетчером.

Новые решения также позволяют передавать метеоданные и другую важную аэронавигационную информацию судам всем авиакомпаний, которые используют воздушное пространство Азербайджана.

Посредством внедренной системы авиакомпании также смогут оперативно получать аэронавигационные данные Азербайджана в цифровом виде в любой точке мира.

Вышеперечисленные цифровые разработки получили широкое применение в аэронавигационной индустрии развитых стран, и благодаря автоматизации процессов позволяют увеличить пропускную способность воздушного пространства. Одним из значимых преимуществ таких решений является и минимизация ошибок по причине человеческого фактора, а, следовательно, положительно скажется на безопасности полетов.

Внедрение новых технологий проводится в рамках глобального плана ICAO GANP и европейского генерального плана European ATM Master Plan, целью которых является улучшение аэронавигационного обслуживания и оптимизация воздушных потоков над европейским небом.

Отметим, что система полностью соответствует стандартам ИКАО и регламентирующим документам гражданской авиации Азербайджана.

«Азербайджанские Авиалинии» и УВД «Азераэронавиация» продолжают оставаться передовым интегратором самых современных решений, направленных на увеличение безопасности полетов и привлечение новых авиакомпаний в регион.

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