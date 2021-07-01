Азербайджан значительно улучшил индекс кибербезопасности в международном рейтинге

Международный союз электросвязи опубликовал отчет «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020» (Global Cybersecurity Index, GCI). Азербайджан поднялся на 15 позиций в рейтинге и занял 40-е место. Наша страна набрала в общей сложности 89,31 балла.

Сбор соответствующих данных с целью определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. Индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям:

Правовые меры (законодательство, регулирование и контроль); Технические меры (CERT, стандарты, сертификация); Организационные меры (политика, стратегия, ответственная организация, национальная оценка); Мероприятия по укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и сертификация специалистов и организаций); Сотрудничество (межведомственное, внутриведомственное, государственно-частное и международное).

Индекс GCI объединяет в одном индексе 20 показателей, характеризующих пять указанных направлений. В отчете «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020» Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана. Азербайджан среди 194 государств-членов МСЭ опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78). Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.