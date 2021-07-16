Азербайджан занял лидирующую позицию в «Глобальном исследовании ООН по вопросам упрощения процедур торговли 2021»

14 июля 2021-ого года на интерактивном веб-сайте untfsurvey.org были опубликованы результаты Глобального Исследования ООН 2021 года по упрощению процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий. Азербайджан продемонстрировал высокие результаты в области упрощения процедур торговли по сравнению с предыдущим исследованием 2019-ого года.

Исследование охватывает более 140 стран и 50 мер, относящихся к «Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли» (TFA), безбумажной торговле и «Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанский регионе» (CPTA) и меры устойчивого упрощения торговли (для МСП, сельского хозяйства, женщин). В Обследовании 2021-ого года были добавлены 2 новые группы мер: меры по содействию финансированию торговли и содействие торговле во время кризиса. Исследование проводится пятью региональными комиссиями ООН совместно с растущим числом глобальных и региональных партнеров раз в два года.

Средний мировой показатель по внедрению упрощения процедур торговли составил 65% и 68,8% в регионах Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В 2021 году Азербайджан занял высокую позицию — 86,02% в области упрощения процедур торговли. Страна заняла лидирующие позиции среди стран СНГ (Россия — 84,95%, Грузия — 82,8%, Иран — 77,42%, Армения — 62,37%) и стран Центральной Азии (СПЕКА) по содействию цифровой и устойчивой торговле (Казахстан — 72,04%, Узбекистан — 62,37%, Киргизия — 69,89%). В исследовании по упрощению процедур торговли и безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЭСКАТО) Азербайджан занял 9-ую позицию.

Результаты оценки мер по упрощению процедур торговли для Азербайджана следующие:

Прозрачность — 100%;

Формальности — 91,67%;

Институциональные механизмы и сотрудничество — 88,89%;

Безбумажная торговля — 85,19%;

Трансграничная безбумажная торговля — 66,67%.

Общий показатель упрощения процедур торговли в стране значительно улучшился по сравнению с показателем 2019-ого года, который составил 81,72%.

Сравнение общих показателей упрощения процедур торговли между 2019 и 2021 годами. Источник: https://www.untfsurvey.org/economy?id=AZE

Оценивание Исследования составлялось на основе 4 возможных результатов: 0: не реализовано; 1: на этапе планирования; 2: Частично реализовано; 3: Полностью реализовано.

В дополнении к Общим Мерам по упрощению процедур торговли, Азербайджан отличился высокими показателями в таких подкатегориях, как упрощение безбумажной торговли, а также меры по содействию МСП и меры по содействию сельскому хозяйству.

Меры по содействию безбумажной торговле включают в себя следующие категории — Автоматизированная Таможенная Система; Электронная Система «Единого Окна», Подача Таможенных Деклараций в Электронном виде; Электронное Заявление и Выдача Преференциального Сертификата Происхождения, а также электронных платежей таможенных пошлин и сборов — все из которых теперь «Полностью реализованы» в Азербайджане с максимальными баллами.

Меры по упрощению процедур в области сельского хозяйства и МСП подсчитываются как устойчивые меры по упрощения процедур торговли. Результаты показателей этого года в Азербайджане значительно лучше по сравнению с 2019 годом в указанных категориях. В этом году «полностью реализованы» все четыре меры в сравнении с тремя мерами за предыдущий год.

Касательно мер по упрощению процедур в области МСП, страна «полностью реализовала» три меры и «частично реализовала» две, что также свидетельствует о значительном росте в сравнении с 2019 годом, как отмечено в Таблице 4.

Важно отметить, что Азербайджан стал одной из первых стран, подписавших «Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе», которое вступило в силу 20 февраля 2021 года.

Внедрение и постоянное развитие Цифрового Торгового Хаба (ЦТХ) Азербайджана оказало большое влияние на улучшение многих вышеуказанных результатов. ЦТХ — это платформа, которая специализируется для трансграничной электронной торговли и упрощает экспортные процедуры для местных МСП, иностранных инвесторов и предприятий по всему миру. Созданный для развития цифровой инфраструктуры в области трансграничной электронной торговли, ЦТХ объединяет заинтересованные стороны и области политики в разных секторах, странах и учреждениях, и тем самым упрощает законное перемещение товаров между странами. Платформа ЦТХ реализован в формате ГЧП (государственно-частное партнерство) совместно с Центром анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджана, PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom.

ЦТХ сыграл важную роль для Азербайджана в улучшении результатов в категории трансграничной безбумажной торговли, которая отмечена как задача глобального масштаба. Так, в 2021-ом году показатель трансграничной безбумажной торговли Азербайджана повысился с 50% (в 2019 году) до 66,67%. Это намного выше среднемирового показателя, а также среднего показателя по региону, как указано в Таблице 5.

«Страны всего мира продолжают создавать благоприятные условия для торговли. После последнего опроса 2019-ого года, реализация мер в Соглашении ВТО для упрощения процедур торговли увеличилась на 5 процентов в 128 странах. Стремления по упрощению процедур торговли, начиная с упрощения бюрократических процедур торговли и заканчивая их цифровизацией, направлены на экономию времени и расходов, относящихся к трансграничным операциям. Наряду с улучшением глобальной экономики, это способствует повышению конкурентоспособности национальной торговли и поддерживает устойчивое развитие,» — отметила Яна Кримпе, эксперт ЮННЕксТ в Сети экспертов ООН по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учредитель B.EST Solutions и Общественного Объединения «Поддержка женщин в сфере технологий» — Femmes Digitales.

«Благодаря Указу Президента Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по укреплению позиций Азербайджана как цифрового торгового хаба и расширению внешнеторговых операций, в стране началось осуществление схем взаимного признания трансграничных электронных подписей с различными странами по всему миру. Проект координирует Центр анализа Экономических Реформ и Коммуникаций в сотрудничестве с другими государственными учреждениями. В рамках этого проекта осуществляется широкий спектр важных электронных услуг, таких как — м-Резидентство, онлайн-регистрация компании, открытие виртуального адреса, открытие онлайн-банковских счетов, выдача сертификатов свободных продаж и многие другие. Проект ЦТХ направлен для упрощения всего, что связано с международным экспортом, путем автоматизации и цифровизации документов и платежей, а также устраняет бюрократию», — добавила г-жа Кримпе.

«Снижение торговых издержек может способствовать или нарушить интеграцию страны с производственно-сбытовыми цепочками на региональном и глобальном уровне. Для увеличения объема торговли как движущей силы роста и устойчивого развития необходимо, чтобы страны признали и осуществляли преобразования в наиболее важных областях. Более того, необходимы дополнительные усилия для разработки и осуществления мер по упрощению процедур торговли для женщин, для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек. Последние реформы и инициативы по преобразованию цифровых технологий в Азербайджане могут укрепить ведущую позицию страны в области трансграничной электронной торговли и создать фундаментальную базу для трансграничного обмена данными», — заключила г-жа Кримпе.

Исследование проводится с 2015 года со стороны Региональных Комиссий Организации Объединенных Наций (UNRCs) в сотрудничестве с UNCTAD, ICC, OECD и многими другими организациями. На данный момент UNRCs завершают работы по проверке данных, поступивших от некоторых стран-членов. Принимая во внимание эти работы, результаты могут быть незначительно пересмотрены в окончательном докладе, который будет опубликован в ближайшие месяцы.