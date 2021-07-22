Arm создала первый полностью рабочий гибкий микропроцессор

Компания Arm объявила о создании первого гибкого микропроцессора PlasticArm. Создан он был Arm Research вместе с PragmatIC, проект стартовал еще в 2013 году. Впервые прототип PlasticArm продемонстрировали на конференции TechCon в 2015 году, но на тот момент внедрению помешал общий уровень развития технологий. Обновленная система производства и другие технологические апгрейды привели к тому, что 27 октября 2020 года Arm все же создала первый полностью функциональный процессор. В нем отсутствует традиционная кремниевая подложка, а основной сферой применения указываются всевозможные устройства Интернета вещей.

Полностью функциональный чип PlasticArm представляет собой простейший микропроцессор на основе ядра Cortrex-M0 с 128 B оперативной памяти и 456 B флэш-памяти. Рабочая частота составляет всего 29 kHz при потреблении около 20 мВт. Сообщается, что этот чип в 12 раз сложнее гибких аналогов прошлого поколения. Размер процессора составляет всего 9 х 9 мм.

Гибкий PlasticArm может использоваться в носимых сенсорах, smart-этикетках и других устройствах Интернета вещей. Пока чип недостаточно производителен для того, чтобы применяться в смартфонах или smart-часах, но использование разработки в подобных целях вполне возможно в перспективе.