Apple представила Power Bank с магнитным креплением для линейки iPhone 12

Компания Apple уже давно выпускает специальные чехлы для iPhone со встроенным аккумулятором, но они существенно увеличивают толщину и вес смартфонов. Для линейки iPhone 12 Apple представила внешний аккумулятор, который крепится к гаджету при помощи магнитного крепления MagSafe. Но в отличие от чехлов со встроенной батареей, MagSafe Battery Pack лишен кнопки спуска затвора камеры.

MagSafe Battery Pack совместим с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Емкость портативного аккумулятора составляет 1460 мАч. Он доступен в единственной модификации, которая позиционируется как универсальная для всей линейки iPhone 12. Мощность зарядки при беспроводном использовании составляет 5 Вт, а при подключении к блоку питания — 15 Вт. Рекомендуется использовать 20-ваттный адаптер USB Type-C для «дозаправки» аксессуара.

Для работы аксессуара необходима версия iOS 14.7, релиз которой еще не состоялся. Первые поставки аккумуляторов запланированы на 22 июля. Стоимость составляет 99 долларов.