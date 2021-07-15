Анонсированы smart-часы Amazfit GTR 2 LTE с eSIM

Компания Huami анонсировала выход на глобальном рынке smart-часов Amazfit GTR 2 LTE. Гаджет дает возможность совершать и принимать звонки через eSIM без смартфона.

В остальном устройство идентично стандартным GTR 2, которые вышли в 2020 году. Они оснащаются круглым AMOLED-экраном диагональю 1,39-дюймов с разрешением 454 × 454 пикселя, NFC, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0. Есть функции мониторинга пульса, SpO2, сна, а также Always On Display и настраиваемые циферблаты.

В гаджет встроено более 90 спортивных режимов и есть поддержка GPS. Автономность — до 14 дней активного использования. Часы также будут иметь поддержку Amazon Alexa при запуске. Корпус выполнен из алюминия, а ремешок изготовлен из силикона.

Smart-часы Amazfit GTR 2 LTE поступят в продажу в Испании и Германии в третьем квартале и будут предлагаться по цене 249 евро. Позже новинка появится в других регионах мира.