Android 12 предоставит возможность запуска игр еще до окончания их загрузки

Компания Google во время анонса операционной системы Android 12 рассказала о функциях, которые будут особенно полезны для геймеров. Стали известны первые подробности будущих нововведений.

Android 12 будет предлагать функцию воспроизведения при загрузке (Play as You Download), которая позволяет запускать игру до того, как она полностью загрузится. По заверению Google, такое решение позволит ускорить процесс как минимум в два раза. Тесты показали, что запуск игр возможен вскоре после начала загрузки. «На кнопке «Установить» есть значок молнии, который сигнализирует о том, когда вы можете начать играть, в то время как оставшиеся ресурсы загружаются в фоновом режиме».

Также в Android 12 появится специальная полупрозрачная игровая панель управления (Game Dashboard) с опциями, которые могут пригодиться во время игры. В верхней части дисплея есть несколько кнопок, каждая из которых отвечает за создание скриншотов, активацию режима «Не беспокоить», запись геймплея и счетчик частоты кадров. При желании можно начать трансляцию игрового процесса на YouTube, посмотреть достижения и так далее. Появление панели в составе ОС ожидается в конце 2021 года.

Google также анонсировал инструмент Android Game Developer Kit для создания и оптимизации игр для платформы Android. Благодаря новым интерфейсам API геймеры могут оптимизировать игру, уделяя приоритетное внимание увеличению времени автономной работы или пиковой частоте кадров. Это требует поддержки со стороны разработчиков. Одним из первых партнеров Google, который будет развивать это направление, станет компания Samsung.