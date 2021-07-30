30.07.2021

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AMD представила Radeon RX 6600 XT — видеокарту для 1080p, которая быстрее RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT

Компания AMD, на мероприятии ChinaJoy, официально представила видеокарту Radeon RX 6600 XT на базе графического процессора Navi 23. Это самая младшая модель в линейке RX 6000. Она предназначена в первую очередь для игр с разрешением монитора 1080p.

AMD Radeon RX 6600 XT

Ожидается, что видеокарта составит конкуренцию GeForce RTX 3060 (12 Gb). По данным AMD, RX 6600 XT превосходит решение от NVIDIA в современных играх примерно на 15%. По сравнению с предшественниками RX 5600 XT и RX 5700 производительность увеличилась в 1,4-1,7 раз.

Видеокарта Radeon RX 6600 XT базируется на GPU Navi 23 XT c 2048 потоковыми процессорами. Частота в игровом режиме – 2359 MHz, в режиме Boost – 2589 MHz. Видеокарта получила 32 Mb буферной памяти Infinity Cache и 8 Gb памяти GDDR6 со 128-разрядной шиной. Для питания используется один контактный разъем, а заявленное энергопотребление составляет 160 Вт.

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT будет доступна только в виде партнерских решений с различными системами охлаждения от одного до трех вентиляторов (референсных версий нет). В продажу видеокарта поступит 11 августа, официальная стоимость составляет 379 долларов.

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