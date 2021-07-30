AMD представила Radeon RX 6600 XT — видеокарту для 1080p, которая быстрее RTX 3060

Компания AMD, на мероприятии ChinaJoy, официально представила видеокарту Radeon RX 6600 XT на базе графического процессора Navi 23. Это самая младшая модель в линейке RX 6000. Она предназначена в первую очередь для игр с разрешением монитора 1080p.

Ожидается, что видеокарта составит конкуренцию GeForce RTX 3060 (12 Gb). По данным AMD, RX 6600 XT превосходит решение от NVIDIA в современных играх примерно на 15%. По сравнению с предшественниками RX 5600 XT и RX 5700 производительность увеличилась в 1,4-1,7 раз.

Видеокарта Radeon RX 6600 XT базируется на GPU Navi 23 XT c 2048 потоковыми процессорами. Частота в игровом режиме – 2359 MHz, в режиме Boost – 2589 MHz. Видеокарта получила 32 Mb буферной памяти Infinity Cache и 8 Gb памяти GDDR6 со 128-разрядной шиной. Для питания используется один контактный разъем, а заявленное энергопотребление составляет 160 Вт.

AMD Radeon RX 6600 XT будет доступна только в виде партнерских решений с различными системами охлаждения от одного до трех вентиляторов (референсных версий нет). В продажу видеокарта поступит 11 августа, официальная стоимость составляет 379 долларов.