Amazon планирует начать принимать платежи в биткоин до конца года

Интернет-гигант Amazon планирует начать принимать платежи в биткоин до конца этого года, а уже в 2022 году у компании может появиться свой собственный токен. Об этом пишет источник со ссылкой на инсайдера, посвященного в планы компании.

Отметим, что на прошлой неделе биткоин получил мощную словесную поддержку: сначала она пришла от главы Tesla Илона Маска (Elon Musk), а потом от главы Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey). На фоне этого криптовалюта подорожала до 34 тыс. долларов. Но новость от Amazon подняла котировки биткоин еще выше. На время написания новости по данным биржи Coindesk его стоимость выросла до 38,2 тыс. долларов.

Как сообщает источник, Amazon ищет ведущего специалиста по блокчейн-системам и цифровым токенам. В описании вакансии сказано, что соискатель должен быть «специалистом в области блокчейна, технологий распределенного реестра, цифровых валют центрального банка и криптовалюты» и будет «управлять общим видением и стратегией продукта».

По словам инсайдера, планы компании намного более обширные, чем просто включение в штат ведущего специалиста по криптовалюте:

«Речь идет не только о том, чтобы в какой-то момент в будущем создать решения для оплаты криптовалютой — это полноценная, хорошо обсуждаемая, неотъемлемая часть будущего механизма работы Amazon».

После биткоин Amazon планирует интегрировать в свою систему оплаты Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Всего компания рассматривает использование около восьми крупнейших мировых криптовалют. Следующим этапом станет запуск собственного токена. «Это не займет много времени, потому что планы уже есть, и над ними работают с 2019 года», — отмечает инсайдер.