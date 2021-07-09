Девять Android-приложений, которые крадут пароли от учетных записей Facebook

Эксперты по сетевой безопасности обнаружили в официальном магазине цифрового контента Google Play Маркет несколько приложений, содержащих вредоносный код, который использовался злоумышленниками для кражи учетных данных пользователей социальной сети Facebook.

Отмечается, что в общей сложности было выявлено 10 приложений упомянутого типа, но на момент обнаружения на платформе Play Маркет присутствовали только 9 из них. Некоторые из обнаруженных приложений пользовались немалой популярностью. Они предлагают базовые функции редактирования фотографий, гороскоп и прочие функции.

Компания Google была проинформирована об этом, после чего эти приложения удалили из Google Play. Но они будут продолжать распространяться через сторонние сервисы, поэтому пользователям стоит быть внимательными при скачивании каких-либо приложений из неофициальных источников.

Кроме того, если вы когда-либо загружали одно из перечисленных ниже приложений, рекомендуется изменить свой пароль в Facebook. А также, необходимо поменять пароль для всех остальных учетных записей, если использовался один и тот же пароль.