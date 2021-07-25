Произошла утечка 3,8 млрд. телефонных номеров контактов пользователей Clubhouse

Швейцарский эксперт по вопросам цифровой безопасности и защиты данных Марк Рюф (Marc Ruef) сообщил в Twitter, что по вине сервиса Clubhouse произошла утечка 3,8 млрд. телефонных номеров. Проблема коснулась не только самих пользователей социальной сети, но и тех, кто записан у них в контактах.

Об инциденте стало известно после того, как Рюф обнаружил пост, опубликованный в даркнете неким хакером, выставившим базу номеров на продажу. Для подтверждения серьезности своих намерений киберпреступник опубликовал фрагмент базы с 83,5 млн. телефонных номеров. В это число вошли только пользователи Clubhouse из Японии. Он также уточнил, что предложение эксклюзивное, и он ищет на всю гигантскую базу данных только одного покупателя.

Помимо того, что такую утечку можно назвать одной из крупнейших в истории, стоит отметить, что на сей раз проблема коснулась не только самих пользователей скомпрометированного сервиса, но и тех, кто не был зарегистрирован в социальной сети. При установке и регистрации приложение Clubhouse требует доступ к контактам пользователя и в процессе работы контролирует список контактов в режиме реального времени.