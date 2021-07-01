Испытайте VR уже сегодня!

Ищете лучшие приложения для того, чтобы опробовать виртуальную реальность? Сегодня мы собрали для вас лучшие варианты для знакомства с виртуальной реальностью на мобильном устройстве и для самостоятельного создания виртуальной реальности. Вы можете использовать свой смартфон или планшет для просмотра или создания виртуальных впечатлений, поэтому вам больше не нужно тратить деньги на приобретение VR-гарнитуры. И это лишь небольшая часть из множества приложений как для просмотра или игры с VR, так и для создания собственного контента.

Мы познакомим вас с рядом бесплатных приложений, которые можно загрузить прямо сейчас, чтобы испытать виртуальную реальность в различных сферах, включая игры, новости и многое другое. Затем представим лучшие VR-приложения для создания ваших собственных работ, которые принесут ни с чем не сравнимый опыт.

1. YouTube

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

Самое известное в мире видеоприложение содержит массу оригинального VR-контента от нескольких высококлассных создателей контента. На собственном канале виртуальной реальности в YouTube размещены видеоролики от таких авторов, как National Geographic, Discovery, NBA и других. Познакомьтесь поближе со звездами спорта, посетите потрясающие локации по всему миру и испытайте новые впечатления!

2. Within VR

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

Нет сомнений в том, что VR может дать возможность получить совершенно потрясающие впечатления, и Within VR — отличный тому пример. Это платформа для высококачественного видео от профессиональных авторов, в том числе для документальных фильмов, музыки, фильмов ужасов, фитнеса и т.д. Приложение работает со всеми основными устройствами и гарнитурами виртуальной реальности, поэтому вы можете полностью погрузиться в атмосферу VR независимо от того, какое устройство вы используете для доступа к контенту.

3. The Guardian

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

Как доказывает The Guardian, чтение новостей — ничто по сравнению с просмотром их в виртуальной реальности. Это приложение создает видеоролики и документальные фильмы в виртуальной реальности, но только в новостной ленте, освещающей самые важные события дня. Вы не только получите больше контента, чем просто прочитав статью, но и столкнетесь лицом к лицу с темой для более глубокого восприятия.

4. InCell VR

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

Вы, наверное, никогда раньше не играли в такую игру, как InCell VR. Она сочетает в себе высокоскоростные гонки и элементы взаимодействия с биологией, рассказывая о клеточных структурах и о том, какая жизнь кипит внутри ваших клеток. Вооружившись этими знаниями, вы сожметесь до микроскопического уровня, чтобы дать бой атакующими вас вирусам и защитить свой организм. Кто сказал, что учиться не весело?

5. 11:57

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

Благодаря глубокому погружению и способности перенести вас в другой мир, виртуальная реальность хорошо подходит для ужасов. Это прекрасно демонстрирует 11:57, «360-градусный кошмар», который ставит вас в центр развивающихся событий. Вместо того, чтобы просто наблюдать за происходящим, вам предлагают погрузиться в историю и испытать впечатления, которые вы уж точно не забудете…

6. Provata VR

Приложение для Android.

Приложение для iOS.

На противоположном конце от стиля 11:57 находится приложение Provata VR. Это приложение для медитации в виртуальной реальности, цель которого — способствовать вашему спокойствию и укреплению здоровья. Используя Provata VR, вы можете отправиться в путешествие по ряду мест, где можно расслабиться. Приложение погрузит вас в мир коралловых рифов и захватывающих дух водопадов, а также позволит понаблюдать за величественным северным сиянием. Вы выбираете упражнение по медитации, а затем отслеживаете свой прогресс с помощью приложения «Здоровье».

Лучшие приложения для создания VR-контента

7. Oculus Medium

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Для тех, кто хочет получить эффект присутствия в процессе 3D-моделирования, не ошибется, если выберет Oculus Medium. Приложение имеет полный набор функций для лепки, окраски и штамповки, а также встроенную камеру и систему освещения, что делает его идеальным для быстрой концептуальной работы и многого другого.

8. Quill

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Quill также относится к лагерю Oculus, но больше похоже на традиционное приложение для рисования. Но на самом деле приложение полностью трехмерное. Художественные мазки кисти живут в 3D и могут быть полностью анимированы. Оставайтесь в пространстве виртуальной реальности, чтобы просмотреть свой шедевр, или экспортируйте работу в используемое вами программное обеспечение для дальнейшей работы с 3D-моделью.

9. Gravity Sketch

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Многие проводят сравнение Gravity Sketch с Illustrator, и мы считаем, что это справедливо. Gravity Sketch — это полноценное приложение для создания VR-контента, но в нем есть несколько действительно крутых и интуитивно понятных инструментов для создания фигур с использованием лекал и кривых. Этот инструмент отлично подходит для визуализации продуктов, моделирования транспортных средств и т.п.

10. Tilt Brush

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Tilt Brush было одним из первых приложений для рисования в виртуальной реальности, которое произвело большой фурор, и до сих пор доставляет удовольствие многим художникам. Здесь вы найдете несколько интересных анимированных кистей, профессиональный режим для более продвинутых пользователей и превосходный интерфейс. Процесс рисования в Tilt Brush может показаться несколько непринужденным по сравнению с другими приложениями в нашем списке, но это очень интересный способ набросать идеи или просто рисовать в виртуальной реальности.

11. Beat Sabre

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Несмотря на то, что вышеупомянутые приложения доставляют огромное удовольствие и позволяют создавать контент по-настоящему захватывающим образом, нам всем нужно некоторое время для того, чтобы просто отвлечься. Приложение Beat Saber предназначено именно для этого. Почувствуйте ритм, потратив немного времени, двигаясь в такт и используя пару сабель, чтобы рубить пролетающие мимо кирпичи. Станьте джедаем, который любит тетрис!