29.07.2021

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В WhatsApp теперь можно навсегда скрыть раздражающие чаты

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая удобная функция, которая позволяет скрыть назойливые и раздражающие чаты.

Раньше, когда пользователь отправлял чат в архив, но не выходил из него, ему все равно приходили уведомления от этого чата. Теперь же в WhatsApp объявили, что архивированные чаты будут оставаться в архиве с отключенными уведомлениями и звуком, даже при появлении в них новых сообщений.

Новая функция уже начала распространяться среди пользователей приложения.

Отметим, что разработчики работают над еще одним раздражающим недостатком мессенджера — невозможности переноса чатов между iOS и Android, а также в обратном направлении. Сейчас эта функция проходит стадию закрытого тестирования.

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