В WhatsApp теперь можно навсегда скрыть раздражающие чаты

В мессенджере WhatsApp появилась новая удобная функция, которая позволяет скрыть назойливые и раздражающие чаты.

Раньше, когда пользователь отправлял чат в архив, но не выходил из него, ему все равно приходили уведомления от этого чата. Теперь же в WhatsApp объявили, что архивированные чаты будут оставаться в архиве с отключенными уведомлениями и звуком, даже при появлении в них новых сообщений.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p

— WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021