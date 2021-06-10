71,82% пользователей в Азербайджане используют Microsoft Teams для совместной работы

Удаленная работа кардинально изменила нашу жизнь за последний год, и платформы, которые мы используем для совместной работы, изменились вместе с ней. Вы не поверите, но Skype был самой популярной платформой для видеозвонков в начале 2020 года. Теперь большинство пользуется Zoom.

EmailToolTester провел исследование, в рамках которого выяснилось, что до пандемии Skype принадлежало 32,4% рынка. За этот год платформа потеряла 25,8%. Zoom же вырос на 22,3%, а Google Meet — на 20,2%.

Сейчас Zoom владеет примерно половиной мирового рынка, включая многие крупные рынки Австралии, Бразилии, Канады, Германии, Японии, России, Испании, Великобритании и США. Google Meet хорошо зарекомендовал себя в Индии и Юго-Восточной Азии, а Microsoft Teams лидирует в странах со средним рынком, включая Польшу, Южную Африку, Турцию и Азербайджан. В частности, в нашей стране 71.82% пользователей используют Microsoft Teams, Google Meet — 4.27%, Skype — 14.36% и Zoom — 2.85%.

Стремительный рост Zoom можно отнести к уровню бесплатных услуг компании, но Microsoft также сыграла свою роль, позволив Skype терять пользователей, даже продолжая связывать его с Windows. Microsoft также явно сместила фокус на Teams, доля которого достигла 14,5%.