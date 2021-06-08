За прошедшие сутки стоимость биткоина упала более, чем на 10%

Стоимость биткоина упала более, чем на 10% за прошедшие сутки, опустившись до уровня 31,75 тыс. долларов по данным биржи Coindesk.

Суммарно стоимость биткоина сократилась практически вдвое за последние 1,5 месяца, капитализация валюты упала до 600,19 млрд. долларов, потеряв триллионный статус.

Bloomberg считает, что это реакция на операцию ФБР, которая позволила отследить транзакцию криптовалюты взломщиков Colonial Pipeline. По мнению издания, это подорвало доверие к валюте, так как власти «отследили неотслеживаемое».