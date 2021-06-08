08.06.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainЗа прошедшие сутки стоимость биткоина упала более, чем на 10%

За прошедшие сутки стоимость биткоина упала более, чем на 10%

биткоина

Стоимость биткоина упала более, чем на 10% за прошедшие сутки, опустившись до уровня 31,75 тыс. долларов по данным биржи Coindesk.

Суммарно стоимость биткоина сократилась практически вдвое за последние 1,5 месяца, капитализация валюты упала до 600,19 млрд. долларов, потеряв триллионный статус.

Bloomberg считает, что это реакция на операцию ФБР, которая позволила отследить транзакцию криптовалюты взломщиков Colonial Pipeline. По мнению издания, это подорвало доверие к валюте, так как власти «отследили неотслеживаемое».

ТЕГИ:
ФБР вернули Colonial Pipeline большую часть биткоинов от уплаченного хакерам выкупа
Новости по теме
Blockchain
ФБР вернули Colonial Pipeline бо
Blockchain
На фоне заявления Илона Маска ку
Blockchain
Заявление Илона Маска о приостан