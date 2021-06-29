YouTube открывает театральные сезоны и запускает офлайн-загрузку видео

Видеохостинг YouTube получил собственный театр на 6000 мест в Hollywood Park в Лос-Анжелесе для проведения собственных шоу, пишет adindex. На площадке YouTube Theater видеохостинг намерен выйти за пределы цифрового пространства и дать авторам сервиса новый толчок к творчеству, говорится в заявлении вице-президента по бренд-маркетингу YouTube Анджелы Куртин (Angela Courtin).

Джейсон Гэннон (Jason Gannon), управляющий директор SoFi Stadium и Hollywood Park считает, что сотрудничество с YouTube — это следующий шаг для «Голливуд-парка» в создании настоящего спортивного и развлекательного центра, объединяющего технологии и развлечения.

Открытие площадки анонсировано уже этим летом. Свое согласие на выступления в YouTube Theater в 2021–2022 гг. уже подтвердили Caifanes, Los Angeles Azules, Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd, Алехандро Санс, Кристиан Нодал, Луи Томлинсон.

Рядом с залом кинотеатра будет размещен иммерсивный видеоэкран в виде крупного цифрового значка кнопки «Play» на YouTube. С помощью экрана гости смогут просмотреть и даже поучаствовать в шоу, подготовленных гостями YouTube Theater.

Помимо этого, YouTube TV запускает потоковую передачу в формате 4К и разрешает загрузку видео в автономном режиме. Обе услуги объединены в один пакет «4K Plus» и не предоставляются по отдельности. Подписка «4K Plus» будет доступна за дополнительную плату в размере 20 долларов в месяц. Новые пользователи также могут воспользоваться месячной бесплатной пробной версией, а затем платить по 10 долларов в течение первых 12 месяцев.