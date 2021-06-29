Японский суперкомпьютер на ARM возглавил рейтинг TOP500

Опубликована 57-я редакция рейтинга TOP500 — самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира.

Японский суперкомпьютер Fugaku на однокристальных системах Fujitsu A64FX на архитектуре ARM по-прежнему возглавляет рейтинг. Суперкомпьютер Fugaku был разработан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN. Он показал в тесте High Performance Linpack (HPL) результат 442 петафлопсов. Это втрое больше, чем у занявшей второе место системы IBM Summit на процессорах Power9 и ускорителях Nvidia Tesla V100.

Единственная новинка в свежей редакции рейтинга TOP500 — американский суперкомпьютер Perlmutter, который основан на платформе HPE Cray Shasta и гетерогенной системе. Perlmutter удалось достичь производительности 64,6 петафлопсов, но при этом его энергопотребление намного ниже, чем у обогнавших его конкурентов. Perlmutter занял пятое место.

Составители рейтинга отметили, что процессоры AMD стали использоваться больше, а также что Китай больше не доминирует в списке, как это было несколько лет назад. Следующий список TOP500 должен выйти в ноябре.