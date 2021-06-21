Xiaomi запустила собственную киностудию

Компания Xiaomi объявила о запуске собственной киностудии, специализирующейся на съемке фильмов при помощи камер смартфонов.

Пилотным проектом Xiaomi Studios стала кампания Creator, пишет ITHome. В рамках нее все желающие смогут снять собственные фильмы, используя смартфоны. Лучшие работы будут «переосмыслены» на Xiaomi Studios и запущены в прокат в виде самостоятельных проектов. Стать режиссерами смогут не только профессионалы, но и все желающие владельцы мобильных устройств.

Отметим, что ранее похожую инициативу уже проводила Apple в рамках программы «Снято на iPhone». Тогда компания выпустила в Китае короткометражные фильмы «Три минуты» и «Ведро», снятые на камеры фирменных устройств.