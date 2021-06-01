Xiaomi выпустила доступный smart-телевизор Mi TV 4A 40 Horizon Edition

Компания Xiaomi расширила линейку smart-телевизоров Mi TV 4A Horizon Edition новой моделью с 40-дюймовым дисплеем. До этого в серии были две модели с экранами диагональю 32 и 43 дюйма.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition получил экран Full HD с очень узкими рамками, он поддерживает частоту обновления 60 Hz, угол обзора достигает 178 °. Время отклика составляет 9,5 мс.

Новинка оснащена четырехъядерным процессором Amlogic Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 GHz и графическим ускорителем Mali-450 MP3. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 8 Gb.

В качестве программной платформы применяется устаревшая операционная система Android TV 9 с фирменной надстройкой PatchWall. Телевизор поддерживает все известные потоковые приложения, функцию Mi Quick Wake, приложение Mi Home и Vivid Picture Engine. Устройство поставляется со встроенным Chromecast, Google Play Store и Google Assistant. Телевизор оснащен 2 динамиками мощностью по 10 Вт с поддержкой DTS-HD. Есть однополосный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, три разъема HDMI (один из них совместим с ARC), два USB 2.0, оптический выход, разъем 3,5 мм и Ethernet.

Стоимость Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition составляет 329 долларов. В продажу на территории Индии телевизор поступит уже завтра.