Xiaomi выпустила безрамочный монитор Mi Fast LCD с частотой обновления 165 Hz

Компания Xiaomi выпустила новую модель монитора Mi Fast LCD, подходящую в том числе для игр. Ширина рамок в боковых частях и сверху составляет всего 1,6 мм, благодаря чему панель отлично подходит для применения в составе многодисплейных конфигураций.

Xiaomi Mi Fast LCD (кодовое обозначение XMMNT245HF1) оснащен 24,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 165 Hz. Максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Новинка обладает временем отклика 2 мс GTG, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1 и углом обзора 178 градусов. Имеется сертификация VESA DisplayHDR 400. Заявлено 95% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охвата sRGB. Монитор может похвастаться показателем Delta E<2, что обеспечивает максимальную естественность всех оттенков. За повышение плавности игрового процесса отвечает технология NVIDIA G-Sync.

Для подключения источников изображения у монитора есть два порта HDMI 2.0 и один Display Port 1.2, а также есть отдельный разъем для наушников. Возможен монтаж монитора на стену.

Xiaomi Mi Fast LCD уже поступил в продажу по ориентировочной цене 235 долларов