Xiaomi представила камеру для smart-телевизоров Mi TV Webcam

Компания Xiaomi представила свой первый аксессуар для smart-телевизоров Xiaomi Mi TV и Redmi TV — камеру Mi TV Webcam, предназначенную для организации видеосвязи.

Устройство оснащено 2 Мп сенсором с поддержкой потоковой передачи видео 1080p (FHD) с частотой 25 к/с. Камера имеет угол обзора 71° и фиксированный фокус, поддерживает шумоподавление трехмерного изображения и может быть закрыта встроенной шторкой, когда не используется. Два встроенных микрофона способны улавливать голос с расстояния до 4 м.

Аксессуар можно использовать со smart-телевизорами под управлением Android TV 8 Oreo или более поздней версии, а также с компьютерами под управлением как Windows, так и macOS. Камера снабжена портом USB Type-C, а в комплект поставки входит полутораметровый кабель с разъемами USB-A и USB-C.

Xiaomi Mi TV Webcam имеет металлическую конструкцию и регулируемый магнитный кронштейн. Габариты составляют 80 x 35 x 67 мм при весе 45,6 гр.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 27долларов. Продажи начнутся 28 июня.