Xiaomi Mi Notebook Pro X 15: OLED-экран формата 3.5К и графика NVIDIA

Компания Xiaomi представила флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X 15 (2021) на платформе Intel Tiger Lake-H35. Новинка оснащена 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3.5К (3456 × 2160 пикселей), частотой обновления 60 Hz, максимальной яркостью 600 нит, временем отклика 1 мс, а также 100% охватом цветового пространства sRGB и DCI-P3. Предусмотрено защитное стекло Corning Gorilla Glass.

Топовая модификация Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 построена на базе процессора Intel Core i7-11370H (до 4,8 GHz) и оснащена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Gb видеопамяти GDDR6. Более доступная конфигурация получила процессор Intel Core i5-11300H (до 4,4 GHz) с интегрированной графикой Iris Xe. Для отвода тепла предусмотрена система охлаждения с двумя вентиляторами. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X-4266 составляет 16 или 32 Gb, твердотельного накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Аккумуляторная батарея емкостью 80 Втч с быстрой зарядкой мощностью 130 Вт, по заявлению компании, способна обеспечить до 11,5 часа работы устройства в режиме воспроизведения видео. В оснащение устройства входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, USB Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 и комбинированный аудиоразъем. Также есть веб-камера формата 720p, клавиатура с подсветкой, аудиосистема DTS Audio с динамиками Harman и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты составляют 348,9 × 240,2 × 17,5–18,47 мм, вес — 1,9 кг. Используется операционная система Windows 10 Home.

Стоимость ноутбука с процессором Core i5-11300H и 16/512 Gb памяти составляет 1238 долларов, модификация с Core i7-11370H, 32 Gb ОЗУ, дискретной графикой и терабайтным накопителем будет предложена за 1548 долларов. Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 (2021) поступит в продажу в Китае 9 июля.