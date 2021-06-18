18.06.2021

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Wolt объявляет о начале работы в Гяндже!

Служба доставки Wolt начинает работу в Гяндже! С сегодняшнего дня жители Гянджи могут заказать любимые блюда из любимых ресторанов с помощью международного сервиса быстрой доставки Wolt. В рамках кампании, приуроченной к запуску сервиса в этом городе, доставка всех заказов будет осуществляться бесплатно до конца июня.

На данный момент минимальный объем заказа в приложении Wolt составляет всего 6 манатов. Оплата возможна как кредитной картой, так и наличными. Сегодня Wolt существенно расширил спектр доставляемых продуктов в Азербайджане, включив в него товары из супермаркетов, аптек и т.д.

Напомним, что финское приложение для доставки еды Wolt официально начало работу в Азербайджане в июле 2019 года. Курьеры-партнеры Wolt доставляют еду на велосипедах, скутерах и автомобилях. Среднее время доставки составит 30-45 минут, включая время на приготовление еды. Заказы доставляются в сумках с подогревом, которые позволяют сохранять температуру еды.

Чтобы использовать Wolt, необходимо:

  1. Загрузить приложение Wolt для iPhone или Android, или оформить заказ через сайт Wolt.com (https://wolt.com/).
  2. Выбрать свой любимый ресторан.
  3. Создать заказ и выбрать, хотите ли вы, чтобы доставка осуществлялась на дом, забрали ли вы заказ самостоятельно или поели за столом в самом ресторане.
  4. Если вы выберете доставку, то сможете получать поминутные обновления о вашем заказе или видеть, как заказ приближается к вам на карте.
  5. В зависимости от способа оплаты сумма автоматически списывается с вашей карты или снимается наличными в момент доставки. Квитанции будут отправлены на вашу электронную почту после доставки заказа.
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