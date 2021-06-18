Wolt объявляет о начале работы в Гяндже!

Служба доставки Wolt начинает работу в Гяндже! С сегодняшнего дня жители Гянджи могут заказать любимые блюда из любимых ресторанов с помощью международного сервиса быстрой доставки Wolt. В рамках кампании, приуроченной к запуску сервиса в этом городе, доставка всех заказов будет осуществляться бесплатно до конца июня.

На данный момент минимальный объем заказа в приложении Wolt составляет всего 6 манатов. Оплата возможна как кредитной картой, так и наличными. Сегодня Wolt существенно расширил спектр доставляемых продуктов в Азербайджане, включив в него товары из супермаркетов, аптек и т.д.

Напомним, что финское приложение для доставки еды Wolt официально начало работу в Азербайджане в июле 2019 года. Курьеры-партнеры Wolt доставляют еду на велосипедах, скутерах и автомобилях. Среднее время доставки составит 30-45 минут, включая время на приготовление еды. Заказы доставляются в сумках с подогревом, которые позволяют сохранять температуру еды.

Чтобы использовать Wolt, необходимо: