Windows 11 получила функцию динамической регулировки частоты обновления дисплея

Новая ОС Windows 11 получила функцию под названием Dynamic Refresh Rate (DRR). Она предназначена для экономии заряда аккумулятора при работе ноутбука от батареи.

Эта функция полезна для устройств, которые оснащены дисплеями с частотой обновления 120 Hz и выше. Если в Windows 10 можно вручную выбрать частоту 60 Hz или 120 Hz, то в Windows 11 DRR будет автоматически подстраивать частоту, в зависимости от выполняющихся задач. Подобная технология применяется в смартфонах.

Известно, что сейчас в сборке Windows Insider функция DRR доступна для ряда приложений, включая Microsoft Office, Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard, Microsoft Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, Microsoft Sticky Notes, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft To Do и Inkodo. Со временем компания планирует расширять список приложений.