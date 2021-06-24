Windows 11: новый интерфейс, новое меню «Пуск», переработанный Store и улучшения производительности

Сегодня, 24 июня, на презентации Microsoft What’s Next for Windows, была представлена новая операционная система Windows 11. Многие пользователи начало трансляции не увидели — презентация на сайте компании Microsoft перестала работать в первые минуты. Сразу после анонса Windows 11 трансляция продолжила работать.

Компания Microsoft представила новую операционную систему – с новым меню «Пуск», с фокусом на упрощении интерфейса, улучшениями производительности, новым магазином приложений Windows Store и многим другим. Новая система будет максимально оптимизирована для использования в мобильных устройствах и будет значительно более энергоэффективной чем предыдущие версии операционной системы, а также лучше работать с несколькими мониторами и сенсорными экранами.

Интерфейс

ОС Windows 11 получила новое меню «Пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. Из стартового меню убраны «живые плитки», которые появились в Windows 8. В новой версии операционной системы используются закругленные углы окон, а элементы интерфейса – стали полупрозрачными и простыми.

Новая функция — Snap Layouts. Она позволяет быстро перемещать любое окно в определенную область на экране.

Функция Snap Group дает возможность объединять несколько запущенных приложений в одну группу для того, чтобы после получать к ним более простой доступ. Опция в том числе запомнит позиции окон на экране.

Производительность

Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Обновления станут на 40% меньше и будут загружаться в фоне, не отвлекая пользователя.

Игры

Новая версия системы получила встроенный Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox и позволит получить улучшенную картинку даже в играх, где не было поддержки HDR. Добавлена технология Direct Storage, позволяющая загружать контент из игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор.

Магазин приложений для Windows

Переработан интерфейс магазина приложений Windows Store. Теперь в нем исчезнут ограничения, и разработчики смогут загружать в него любые приложения Windows, включая браузеры, такие как Chrome или Firefox. Более того, разработчики смогут добавлять в свои приложения рекламу независимо от Microsoft и им не придется платить никаких отчислений компании, если они будут использовать свою платежную систему.

Другие изменения

В Windows 11 вернуться виджеты. Пока что не понятно, как будет реализована установка сторонних виджетов. В Windows 11 скорее всего будет нативный запуск Android приложений и интегрированный Amazon Appstore, который попал в кадр презентации. При этом ведущие почему-то не сказали об этом ни слова. В браузере Edge появилась опция, позволяющая переключаться между горизонтальным и вертикальным расположением вкладок.

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Обновление до Windows 11 будет бесплатным для владельцев Windows 10. Релиз операционной системы состоится осенью этого года. Первая официальная предварительная сборка Windows 11 выйдет в конце июня для участников программы Windows Insider.

Новая версия операционной системы будет работать только на 64-битных системах. Минимальные системные требования: 4 GB ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12.