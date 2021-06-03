WhatsApp обеспечит пользователям доступ к аккаунту с нескольких устройств

Разработчики WhatsApp подтвердили, что в ближайшие месяцы появится общедоступная бета-версия мессенджера, обеспечивающая пользователям доступ к аккаунту с нескольких устройств, сообщает The Verge.

Сообщается, что поддержка нескольких устройств не лишит WhatsApp сквозного шифрования контента.

«Было большим техническим вызовом организовать правильную синхронизацию сообщений и контента на всех устройствах даже в случае, если аккумулятор смартфона разряжен, но мы решили эту проблему и намерены скоро представить функцию!» — заявил глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zukerberg)

Кроме того, были анонсированы и другие функции. В WhatsApp появится новая функция «посмотри только раз». Она позволит отправлять другим пользователям контент, немедленно исчезающий после просмотра. Также расширяется сервис по доставке исчезающих сообщений. В будущем новый «исчезающий режим» позволит не настраивать каждый индивидуальный или групповой чат, а отправлять во всех чатах исчезающие сообщения по умолчанию.